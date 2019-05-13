"Как-то мне сказали: "Переспи со мной, у тебя все будет зашибись" - Ирина Слуцкая

Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая в эфире передачи "Секрет на миллион" на НТВ призналась, что получала непристойные предложения от мужчин. Спортсменка однажды снялась для мужского журнала. Несмотря на то, что фотосессия вышла пристойной, девушке предложили стать успешной через постель.



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"Не напрямую, но бывали такие намеки. Как-то мне сказали: переспи со мной, у тебя все будет зашибись. А у меня и так все зашибись", - заявила Слуцкая.

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Слуцкая выступала во взрослом катании с 1994 по 2006 год. На Олимпиаде-2002 она заняла второе место. Тот турнир завершился скандалом. Судьи отдали победу американке Саре Хьюз с разницей в один голос.

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На Олимпиаде-2006 в Турине фигуристка заняла третье место. Также она является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и четырехкратной победительницей серий Гран-при.

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В сентябре 2016 года стала депутатом Московской областной думы от "Единой России".