Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, пригласили стать участником группы "Ласковый май". Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
По словам Разина, он готов после освобождения Кокорина предоставить ему преподавателей для занятия музыкой, чтобы он мог выходить на сцену. Продюсер считает, что это поможет Кириллу реабилитироваться после тюрьмы.
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"Он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", - заявил Разин.
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Кирилл Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух драк в центре Москвы. От его действий пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кирилла к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Брату футболиста осталось отбыть 6,5 месяцев наказания.
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