Брату Кокорина предложили стать участником группы "Ласковый май"

Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, пригласили стать участником группы "Ласковый май". Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.



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По словам Разина, он готов после освобождения Кокорина предоставить ему преподавателей для занятия музыкой, чтобы он мог выходить на сцену. Продюсер считает, что это поможет Кириллу реабилитироваться после тюрьмы.

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"Он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", - заявил Разин.

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Кирилл Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух драк в центре Москвы. От его действий пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кирилла к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Брату футболиста осталось отбыть 6,5 месяцев наказания.

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