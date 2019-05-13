Бойца Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз попал в неприятную историю. В воскресенье он был задержан полицией за распитие спиртных напитков в общественном месте. Фотографию с места происшествия в сети опубликовал телеграм-канал Baza.
Емельяненко-младшего нашли в нетрезвом состоянии на Восточной улице. Он был доставлен в отделение полиции, на спортсмена составили административный протокол. Сам боец с трудом смог прокомментировать информацию о задержании. В разговоре с журналистами телеканала "Звезда" боец несвязной речью заявил, что находится дома.
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В марте Емельяненко был задержан полицией в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде. Спортсмен получил 10 суток ареста, после чего был оштрафован и лишен прав на 1,5 года.
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Позже был отменен бой Емельяненко на одном из турниров в Самаре. Поединок должен был состояться 10 мая, но боец заявил, что упал с велосипеда и получил повреждение. При этом в сети появились фотографии Емельяненко с ссадинами на лице.
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