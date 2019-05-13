Откровенные фотографии Туктамышевой вызвали неоднозначную реакцию болельщиков

В сети появились откровенные фотографии российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Одно из фото в Instagram выложил бойфренд Лизы Андрей Лазукин. Второе девушка опубликовала сама.

Фотографии вызвали неоднозначную реакцию среди болельщиков. Одни называют Лизу красавицей и желают ей удачи. Другие не понимают, зачем пара выкладывает такие откровенные снимки. Также Туктамышевой напомнили ее слова об откровенном костюме Евгении Медведевой.

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Одна из болельщиц вспомнила, что Лиза после появления фото Медведевой в розовом латексном наряде заявила, что "такое муж мне бы не позволил", и удивилась, почему Лазукин все же позволяет откровенные фотографии.

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"Двойные стандарты у Лизы, выходит вульгарно, извините, если мое мнение не совпадает с мнением большинства", - написала подписчица Туктамышевой в комментариях к ее записи.

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