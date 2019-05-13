Футболист Роналду поскандалил с соперником из-за его роста

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии против "Ромы" вступил в конфликт с полузащитником Алессандро Флоренци. Итальянец пытался заступиться за своего партнера Эдина Джеко, а португалец оскорбил того, указав на низкий рост.
"Ты слишком мал, чтобы говорить", - сказал Роналду и показал при этом характерный жест. Рост Флоренци составляет 175 сантиметров, португальца - 189.
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Футболисты едва не сцепились друг с другом, но обстановку успокоил арбитр встречи. Роналду извинился перед Флоренци. Позже полузащитник "Ромы" забил гол, а его команда выиграла со счетом 2:0.
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