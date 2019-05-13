Загитова опубликовала фотографии в купальнике

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха. Предыдущая публикация 16-летней спортсменки вызвала ажиотаж среди ее поклонников.

"По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова", - написала Загитова.

Загитова является чемпионкой Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В этом сезоне он завоевала золото на чемпионате мира. Кроме того, девушка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при. В рейтинге фигуристок Алина занимает первое место.

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