Впервые в НБА исход седьмого матча решил бросок с сиреной. Эмоциональное видео

"Торонто" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА обыграл "Филадельфию". Встреча завершилась со счетом 92:90, а исход встречи решил бросок лидера "Рэпторз" Кавая Леонарда.



Бросок с сиреной Кавая Леонарда.

Форвард совершил бросок с сиреной, и мяч, дважды ударившись о дужку, попал в корзину. Впервые в истории НБА исход седьмого матча был решен броском с сиреной. 20 лет назад подобное удалось защитнику "Чикаго" Майклу Джордану, но тогда серии продолжались до пяти матчей.

"Торонто" в следующем раунде встретится с победителем регулярного чемпионата "Милуоки". В другом полуфинале сойдутся "Голден Стэйт" и "Портленд".