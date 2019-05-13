Шарапова опустилась на 35-е место в рейтинге теннисисток

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на семь строчек в рейтинге WTA. На прошлой неделе она была 28-й, а в новой редакции стала 35-й. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - занимает 21-е место.



Мария Шарапова заняла третье место в истории тенниса по заработанным призовым / Новости от 07.11.2018 10:11

Шарапова пропускает турниры из-за травмы. В последний раз она выходила на корт в конце января, на турнире в Санкт-Петербурге.

В первой сотне женского рейтинга еще десять россиянок: Анастасия Павлюченкова (36 место), Екатерина Александрова (58), Мартагрита Гаспарян (62), Евгения Родина (68), Вероника Кудерметова (75), Вера Звонарева (79), Анастасия Потапова (82), Виталия Дьченко (83), Светлана Кузнецова (89) и Екатерина Макарова (91).

В первую десятку рейтинга WTA вошли: Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Ангелик Кербер (Германия), Кики Бертенс (Голландия), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), Слоан Стивенс (США), Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия).