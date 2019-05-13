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Фигуристка Медведева заявила, что пытается оставаться россиянкой в Канаде

Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что скучает по России. 19-летняя девушка сейчас находится в Канаде, где тренируется под руководством Брайана Орсера.


Фигуристка Медведева припасла главный козырь для произвольной программы в Гренобле / Новости от 24.11.2018 09:03

"Чувствую разницу между Россией и Канадой, но пытаюсь оставаться россиянкой. Здесь я работаю, как дома. Но не ощущаю себя дома. Скучаю по своей стране, своему родному языку. Я изменила мой основной язык, на котором я говорю каждый день. В прошлом сезоне я пережила много нехороших вещей, но сейчас все хорошо", - приводит Vavel слова Медведевой.

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Фигуристка перебралась в Канаду в 2018 году, после Олимпиады-2018. На турнире в Пхенчхане она уступила золото Алине Загитовой и ушла от тренера Эттери Тутберидзе.

В прошедшем сезоне Медведева выиграла Кубок России, но не смогла пробиться на чемпионат Европы. На чемпионате мира россиянка показала третий результат.

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Темы фигурное катание Евгения Медведева
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