Россия всухую разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира-2019 обыграла команду Австрии. Встреча, проходившая на арене в Братиславе, завершилась со счетом 5:0.



Россия - Австрия - 5:0. Все голы

Две шайбы в этой игре забросил Евгений Дадонов, по 2 очка набрали Никита Кучеров (1 шайба+1 передача), Илья Ковальчук (1+1) и Никита Гусев (0+2). По 1 очку на счету Ивана Телегина (1+0), Евгения Малкина (0+1) и Михаила Сергачева (0+1).

Ворота команды защищал Александр Георгиев. Голкипер в дебютном матче отбил 15 бросков.

Для сборной России это вторая победа на турнире. Ранее команда обыграла Норвегию (6:2). Вместе со сборной Чехии россияне набрали 6 очков и лидируют в турнирной таблице группы В. 13 мая лидеры сыграют друг с другом.

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В бомбардирской гонке Никита Кучеров набрал 5 (2+3) очков и догнал лидеров - финна Каапо Какко (5+0) и чеха Доминика Кубалика (2+3).

Чемпионат мира по хоккею-2019

Групповой этап

Россия - Австрия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Дадонов (Гусев, Кучеров), Кучеров (Гусев), Телегин (Ковальчук), Дадонов (Сергачев, Малкин), Ковальчук (Орлов, Кузнецов).