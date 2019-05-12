Месси сбрил бороду после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии сменил имидж после вылета команды из Лиги чемпионов. Каталонцы уступили "Ливерпулю" в ответном матче 1/2 финала турнира со счетом 0:4. Первую игру команда выиграла со счетом 3:0.

Аргентинец на первой тренировке после поражения появился без традиционной бороды. Как сообщают испанские журналисты, футболист выглядел разочарованным.

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В этом сезоне Месси провел в составе "Барсы" 47 матчей, в которых забил 48 мячей и сделал 22 результативные передачи. Команда выиграла чемпионат Испании, а аргентинец стал первым игроком каталонцев, которому этот турнир покорился 10 раз.

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Также "Барса" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с "Валенсией". На счету Месси шесть побед в Кубке. Также футболист 8 раз выиграл Суперкубок Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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