Шанс на золотой матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 1 к 63 тысячам

Британские букмекерские конторы оценили вероятность проведения золотого матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Такой исход чемпионата Англии признали практически невероятным. Коэффициент на золотой матч - 1 к 63 тысячам.



Главный матч сезона в Англии: «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

Сейчас на счету "Манчестер Сити" 95 очков и разница мячей 91-22. Показатели "Ливерпуля" - 94 очка при разнице мячей 87-22. В последнем туре "горожане" играют с "Брайтоном" на выезде, а "красные" принимают дома "Вулверхэмптон". Игры состоятся в воскресенье в 17.00 по московскому времени.

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По регламенту чемпионата Англии, золотой матч назначается в том случае, если у двух команд одинаковое количество очков, одинакова разница забитых и пропущенных мячей, а также одинаковое количество голов.

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Таким образом, "Ливерпуль" должен сыграть с "Вулверхэмптоном" вничью 4:4, а "Сити" уступить "Брайтону" - 0:4.

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