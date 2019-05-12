Шанс на золотой матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 1 к 63 тысячам

Британские букмекерские конторы оценили вероятность проведения золотого матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Такой исход чемпионата Англии признали практически невероятным. Коэффициент на золотой матч - 1 к 63 тысячам.
Сейчас на счету "Манчестер Сити" 95 очков и разница мячей 91-22. Показатели "Ливерпуля" - 94 очка при разнице мячей 87-22. В последнем туре "горожане" играют с "Брайтоном" на выезде, а "красные" принимают дома "Вулверхэмптон". Игры состоятся в воскресенье в 17.00 по московскому времени.
"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шевроном
По регламенту чемпионата Англии, золотой матч назначается в том случае, если у двух команд одинаковое количество очков, одинакова разница забитых и пропущенных мячей, а также одинаковое количество голов.
Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж
Таким образом, "Ливерпуль" должен сыграть с "Вулверхэмптоном" вничью 4:4, а "Сити" уступить "Брайтону" - 0:4.
"Сочи" и "Тамбов" вышли в премьер-лигу, "Анжи" и "Енисей" сыграют в ФНЛ
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как и для чего русские переворачивали вверх ногами своих солдат, идя в атаку на Самарканд.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.