Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Шанс на золотой матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 1 к 63 тысячам

Спорт

Британские букмекерские конторы оценили вероятность проведения золотого матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Такой исход чемпионата Англии признали практически невероятным. Коэффициент на золотой матч - 1 к 63 тысячам.


Главный матч сезона в Англии: «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

Сейчас на счету "Манчестер Сити" 95 очков и разница мячей 91-22. Показатели "Ливерпуля" - 94 очка при разнице мячей 87-22. В последнем туре "горожане" играют с "Брайтоном" на выезде, а "красные" принимают дома "Вулверхэмптон". Игры состоятся в воскресенье в 17.00 по московскому времени.

"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шевроном

По регламенту чемпионата Англии, золотой матч назначается в том случае, если у двух команд одинаковое количество очков, одинакова разница забитых и пропущенных мячей, а также одинаковое количество голов.

Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж

Таким образом, "Ливерпуль" должен сыграть с "Вулверхэмптоном" вничью 4:4, а "Сити" уступить "Брайтону" - 0:4.

"Сочи" и "Тамбов" вышли в премьер-лигу, "Анжи" и "Енисей" сыграют в ФНЛ

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы футбол Ливерпуль Манчестер Сити
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Колдуны и гадалки: почему люди ищут спасение в магии, а не в церкви?
Военные новости
Значение второй линии: битва при Заме
Путешествия
Остров Сими - Греция в миниатюре
Новости Все >
Шанс на золотой матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" - 1 к 63 тысячам
Нетаньяху определил место для строительства на Голанах поселения в честь Трампа
Дзюдоист проиграл сопернику из-за выпавшего из кимоно телефона
Экс-глава польской контрразведки назвал поражением ухудшение отношений с Россией
Советник Зеленского: мы не сменим курс относительно войны с Россией
"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шевроном
СМИ: в порту ОАЭ прогремело несколько мощных взрывов
Сборная России назвала состав на матч ЧМ по хоккею против Австрии
В Иране не верят агрессивным заявлениям США
Во Франции предложили проект реставрации Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили

Как и для чего русские переворачивали вверх ногами своих солдат, идя в атаку на Самарканд.

Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Новости Украины
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Общество
Похороны Доренко не состоятся 12 мая - СМИ
Новости Европы
Польша изменила пути доставки российской нефти
Общество
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.

В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Общество
Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"
Общество
Мы никого не пугаем, мы чествуем победителей - Путин
Новости Украины
Порошенко подверг критике акцию "Бессмертный полк"
Южная Америка
Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод

Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.

Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Новости Европы
Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам
Общество
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Новости спорта
Боец Джефф Монсон поздравил россиян с Днем Победы
Игорь Буккер Как вспоминают о Второй мировой в Германии Игорь Буккер Любовь Степушова "Новая Армения" Пашиняна. Состоялась ли она? Любовь Степушова Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович
Комментарии
СМИ: в порту ОАЭ прогремело несколько мощных взрывов
Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100
Порошенко дал показания по делу "майдана"
Порошенко назвал украинскую армию "одной из сильнейших армий континента"
Советник Зеленского: мы не сменим курс относительно войны с Россией
Порошенко назвал украинскую армию "одной из сильнейших армий континента"
Мы никого не пугаем, мы чествуем победителей - Путин
Власть Белоруссии невозможно свергнуть - Лукашенко
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Украина теряет своих граждан миллионами
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Рижский аэропорт могут назвать в честь инженера, работавшего на Третий рейх
В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина
Эксперт: Лавров не может быть министром иностранных дел после признания Порошенко
Порошенко назвал украинскую армию "одной из сильнейших армий континента"
Береговая охрана Венесуэлы выпроводила эсминец США из своих территориальных вод
Порошенко назвал украинскую армию "одной из сильнейших армий континента"
Партия Порошенко обвинила Россию в давлении на коренные народы
История и современность Все >
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене
Тевтонские рыцари - факты о христианском военном ордене
Картофельный голод в Ирландии. Как это было?
Картофельный голод в Ирландии. Как это было?
Значение второй линии: битва при Заме
Значение второй линии: битва при Заме
Аркадий Каманин - самый молодой летчик времен Великой Отечественной войны
Аркадий Каманин - самый молодой летчик времен Великой Отечественной войны
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Западные СМИ высоко оценили российскую военную технику на параде Победы
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
Как туркмены перед сражениями с русскими солдат на голову ставили
"Вернуть в XVI век": какие цели ставила Польша в войне против Советской России
"Вернуть в XVI век": какие цели ставила Польша в войне против Советской России
Как бывший самурай напал на будущего российского императора - и какие это имело последствия
Как бывший самурай напал на будущего российского императора - и какие это имело последствия
Юрист ФБК и внучка власовца Соболь испортила День Победы ветеранам
Юрист ФБК и внучка власовца Соболь испортила День Победы ветеранам
Россия и США снова делят мир
Россия и США снова делят мир
Домашнее Все >
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Ландшафтный дизайн
Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"
Теплица - основы организации
Советы
Теплица - основы организации
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Что такое болезнь Боуэна?
Что такое болезнь Боуэна?
Исследователи: как экстремальные температуры влияют на сельских жителей
Исследователи: как экстремальные температуры влияют на сельских жителей
Вьетнамский салат из креветок
Вьетнамский салат из креветок
Что можно подарить другу?
Что можно подарить другу?
Как женщине правильно общаться с мужчинами, чтобы они ее понимали
Как женщине правильно общаться с мужчинами, чтобы они ее понимали
Как строить отношения с женщиной, у которой есть ребенок
Как строить отношения с женщиной, у которой есть ребенок
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Почему женщине невыгодно вступать в брак
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Досадные оплошности антивозрастного макияжа
Топ-5 продуктов, которые подарят яркие сексуальные ощущения
Топ-5 продуктов, которые подарят яркие сексуальные ощущения
Удивительные свойства расторопши
Удивительные свойства расторопши
Мужское Все >
Особенности рыбалки на Ангаре
Особенности рыбалки на Ангаре
Подготовка и использование макарон для рыбалки.
Подготовка и использование макарон для рыбалки.
Секреты уюта маленькой прихожей
Секреты уюта маленькой прихожей
Как правильно постирать пуховик и не испортить
Как правильно постирать пуховик и не испортить
Дизайн столовой: как создать атмосферу гостеприимства
Дизайн столовой: как создать атмосферу гостеприимства
Как создать белый интерьер?
Как создать белый интерьер?
Бетон: в каких стилях можно использовать?
Бетон: в каких стилях можно использовать?
Утренняя зарядка, доступная каждому
Новости спорта
Утренняя зарядка, доступная каждому
Как появилось фигурное катание?
Новости спорта
Как появилось фигурное катание?
Керлинг: история возникновения и правила
Новости спорта
Керлинг: история возникновения и правила
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Новости спорта
Физические нагрузки для людей, имеющих проблемы с сердцем
Как мотивировать себя для занятий спортом?
Новости спорта
Как мотивировать себя для занятий спортом?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист

Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.

Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана - американист
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Новости Украины
Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Ближний Восток
Западный каток: Украина закрывается, следующая - Турция?
Украина теряет своих граждан миллионами
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами
Зачем Китаю пустынные острова
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Южная Америка
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ