Дзюдоист проиграл сопернику из-за выпавшего из кимоно телефона

Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе выронил телефон из кимоно во время схватки. Курьезный случай произошел в Баку во время турнира Большого шлема.



Курьезный случай в дзюдо

Судья встречи и соперник сразу заметили выпавший телефон. Эгутидзе было засчитано техническое поражение. По правилам дзюдо, на татами нельзя проносить посторонние предметы.

Эгутидзе является серебряным призером чемпионата Европы. Также он три раза выигрывал континентальный кубок. На последних турнирах серии Большого шлема и Гран-при португалец занимал пятые места.

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