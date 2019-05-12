"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шевроном

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА в специальной форме. На футболках питерской команды будет нашит чемпионский шеврон в виде золотого кубка, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится в воскресенье, 12 мая. Начало встречи на стадионе "Газпром Арена" - 19.00 по московскому времени.

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Питерцы досрочно выиграл чемпионский титул. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда отстает от третьей строчки, которая дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов, на пять очков, имея на одну игру меньше.

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