Сборная России назвала состав на матч ЧМ по хоккею против Австрии

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019 против Австрии. Место в воротах занял Александр Георгиев. В предыдущей игре с Норвегией (5:2) голкипером команды был Андрей Василевский.



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Кроме того, участия в игре не примет нападающий Сергей Плотников. Его место занял Иван Телегин. Впервые в заявку на турнир попал защитник Никита Задоров.

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Таким образом, в первом звене сыграют: Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов.

Второе звено команды составили: Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов.

В третье звене на матч с Австрией выйдут: Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров.

В последнем звене сыграют: Задоров, Ковальчук - Андронов - Барабанов, Телегин.

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Матч состоится в воскресенье, 12 мая. Начало встречи - 13.15 по московскому времени.