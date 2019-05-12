Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки. В стороне не остался и канадский фигурист Нам Нгуен. Молодой человек в комментариях к посту написал: "Выйдешь за меня?"
19-летняя россиянка не замедлила с ответом. "В следующей жизни", - написала Медведева. Сейчас девушка находится в Канаде, где тренируется под руководством Брайана Орсера.
Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда
Ранее девушка была раскритикована за слишком откровенный образ. На шоу в Корее Медведева надела розовый латексный костюм. Некоторые из болельщиков сравнили ее с актрисой фильмов для взрослых.
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Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным призером Олимпийских игр. В этом сезоне на ЧМ она заняла третье место.
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