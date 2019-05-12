"Сочи" и "Тамбов" вышли в премьер-лигу, "Анжи" и "Енисей" сыграют в ФНЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно оформили выход в премьер-лигу. В 36-м туре ФНЛ "Томь" проиграла "Шиннику" со счетом 0:1. Команда за два тура до завершения чемпионата отстала от второго места на 7 очков.



ОЛИМП-Первенство ФНЛ 2018-2019. 22-й тур. Тамбов...

"Тамбов" и "Сочи" впервые вышли в высший дивизион чемпионата России. Клуб из Тамбова был основан в 2013 году. Первые три сезона команда провела в ПФЛ, после чего поднялась в ФНЛ. Во втором по силе дивизионе "Тамбов" провел три сезона. Команду в РПЛ будет тренировать Александр Григорян.

"Сочи" был основан в 2018 году. Это уже четвертая попытка создать футбольный клуб в Сочи. С 1991 по 2003 год существовала команда "Жемчужина". С 1993 по 1999 год клуб выступал в высшем дивизионе.

В 2004 году была образована команда "Сочи-04", которая просуществовала до 2008 года. Все сезоны клуб отыграл в ПФЛ. С 2008 по 2013 год была возрождена "Жемчужина", а затем был образован клуб "Сочи", который просуществовал до июня 2017 года. Наконец, летом 2018 года был основан новый "Сочи". Команда была сформирована за счет игроков питерского "Динамо". В РПЛ сочинцы будут выступать на олимпийском стадионе "Фишт".

В то же время, стали известны две команды, которые покинут премьер-лигу. Неудачниками сезона стали махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей".