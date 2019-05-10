Путин забросил 10 шайб в матче Ночной хоккейной лиги, Шойгу - три

Сборная "Легенды хоккея" обыграла сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче турнира. Встреча завершилась со счетом 14:7.
10 шайб в составе "Легенд хоккея" забросил президент России Владимир Путин. Также участие в игре принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. На его счету 3 гола.
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Ночная хоккейная лига - турнир среди любительских команд, образованный в 2011 году. Победитель НХЛ получает сертификат на строительство крытого ледового катка в регионе, где базируется команда.
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В этом сезоне Кубок Крутова выиграла команда "СКОН-Урал" из Екатеринбурга. Сертификат перед гала-матчем клубу вручил Владимир Путин.
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