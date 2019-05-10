Россия стартовала на ЧМ по хоккею с разгрома Норвегии

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею-2019 обыграла Норвегию. Встреча завершилась со счетом 5:2.



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Ворота команды в этой встрече занял Андрей Василевский. Он отразил 25 бросков из 27.

В первом звене атаки на лед вышли Григоренко, Малкин и Дадонов, во второй тройке - Овечкин, Кузнецов и Капризов, в третьей - Гусев, Анисимов и Кучеров, в четвертой - Ковальчук, Андронов и Плотников.

Две шайбы на свой счет записал нападающий Евгений Дадонов, еще по одной - Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. Самым результативным в матче стал Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка.

В следующем матче сборная России сыграет с Австрией. Игра состоится 12 мая и начнется в 12.15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею-2019

Групповой этап

Россия - Норвегия - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Дадонов (Малкин, Кучеров), Анисимов (Григоренко, Орлов), Кучеров (Сергачев), Дадонов (Малкин, Гусев), Гусев (Кучеров, Хафизуллин) - Ольсен (Риченберг), Холес (Мартинсен).