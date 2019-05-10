"Анжи" проиграл "Арсеналу" и вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Махачкалинская команда лишилась шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.



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"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На 6 очков команда отстает от "Уфы", но клуб из Башкирии имеет преимущество по личным встречам.

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Махачкалинский клуб провел 27 сезонов в чемпионате России, в том числе 9 - в высшем дивизионе (премьер-лиге). В последний раз в ФНЛ "Анжи" выступал в сезоне-2014/15.

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Наибольших успехов клуб добился в сезоне-2012/13. Тогда команда завоевала бронзовые медали РПЛ и вышла в финал Кубка России. Кроме того, "Анжи" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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В этом сезоне клуб испытывал финансовые трудности. Задолженность перед игроками составляет более восьми месяцев. Клуб доигрывал сезон за счет средств РФС и РПЛ.