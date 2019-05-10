На матчах сборной России на ЧМ по хоккею ожидается аншлаг

Организаторы чемпионата мира по хоккею-2019 сообщили, что распродали все билеты на матчи с участием сборной России. Особенной популярностью пользовались пропуска на игру россиян с командой Чехии.
Таким образом, при аншлаге пройдут матчи сборной России против Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. Игры состоятся на арене в Братиславе. Стадион вмещает 9774 зрителя.
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В плей-офф турнира из группы В выйдут четыре команды. В группе А выступают Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания.
Игры группового турнира пройдут с 10 по 21 мая. Матчи плей-офф - с 23 по 26 мая.
Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею-2019
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