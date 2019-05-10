Бывший футболист "Барселоны" Яя Туре начнет тренерскую карьеру в России

Бывший ивуарийский футболист Яя Туре намерен начать карьеру тренера в одном из российских клубов. Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы игрока.



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Туре завершил карьеру в 2018 году в греческом "Олимпиакосе". Ранее он выступал за донецкий "Металлург", "Барселону" и "Манчестер Сити". За национальную команду Кот-д'Ивуара полузащитник провел 102 матча и выиграл Кубок африканских наций.

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По словам Селюка, у Туре есть лицензия для того, чтобы стать помощником главного тренера. Ивуариец не собирается занимать место главного, а хочет набраться опыта. О том, в какой именно клуб может пойти работать Яя, Селюка не рассказал.