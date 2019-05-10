Азербайджан разрешил Мхитаряну приехать на финал Лиги Европы, несмотря на посещение Нагорного Карабаха

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы против "Челси" в Баку. Федерация футбола Азербайджана подтвердила, что у футболиста не будет проблем, несмотря на посещение ранее Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.



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Финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" состоится в Баку 29 мая. Ранее Мхитарян пропустил два матча своих команд в Азербайджане. В 2015 году по соображениям безопасности он пропустил игру дортмундской "Боруссии" с "Габалой", а в 2018 году - встречу "Арсенала" и "Карабаха".

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В УЕФА заявили, что "Арсенал" отправил письмо с целью получения визы для Мхитаряна. В Азербайджане подтвердили, что армянскому игроку будут обеспечены все меры безопасности.

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УЕФА при жеребьевках еврокубокв и матчей сборных разводит Азербайджан и Армению. Между двумя странами с 1992 года продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха.