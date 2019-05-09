"Ахмат", "Урал" и "Уфа" - первые претенденты на Мамаева

Российские футбольные клубы после того, как суд огласил приговор Павлу Мамаеву, становятся в очередь за игроком. 8 мая полузащитник был приговорен к 17 месяцам тюрьмы. Фактически Мамаеву осталось отбыть 6,5 месяцев срока, если не будет удовлетворена апелляция или игрок не будет выпущено по УДО.



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У Мамаева есть действующий контракт с "Краснодаром", который сторонами пока не расторгнут. Ранее президент "быков" Сергей Галицкий заявил, что принял решение не продлевать сотрудничество с игрокам. К концу года Мамаев станет свободным агентом.

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Первым претендентом на Мамаева можно считать "Ахмат". Глава Чечни Рамзан Кадыров и ранее заявлял о том, что готов пригласить игрока в команду, а после оглашения приговора подтвердил свои слова в интервью РБК.

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Также готов позвать Мамаева в команду президент "Урала" Григорий Иванов. В комментарии "Спорт-Экспрессу" менеджер заявил, что футболисту можно дать шанс после выхода из тюрьмы.

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью Sport24 заявил, что клуб рассмотрит кандидатуру Мамаева после того, как будет расторгнут его контракт с "Краснодаром".