"Барселона" летом планирует устроить распродажу футболистов

Испанские СМИ после вылета "Барселоны" из полуфинала Лиги чемпионов заговорили о распродаже футболистов в летнее трансферное окно. Каталонцы проиграли в ответном матче "Ливерпулю" со счетом 0:4, хотя первую игру выиграли 3:0.



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По сведениям газеты AS, "Барса" готовится расстаться с десятью игроками. В этом списке три игрока, которые имеют достаточно игровой практики в клубе - Самюэль Умтити, Иван Ракитич и Филипе Коутиньо.

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Кроме того, команду покинут Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, которые выступают на правах аренды. Они вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию", соответственно.

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Также в списке Джаспер Силессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара. Эти футболисты не попадают в основной состав команды и будут выставлены на трансфер. Имена еще трех игроков, которые должны покинуть команду летом, не называются.

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