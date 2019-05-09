Волейболистки в Италии сфотографировались обнаженными с чемпионским кубком

Девушки из волейбольного клуба "Имоко Воллей" выиграли чемпионат Италии. В финале они обыграли "Новару", а отметили победу снимком, на котором полностью обнажились и спрятались за чемпионский кубок.
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В составе команды в этом сезоне выступали: Мию Нагаока, Марта Бекис, Меган Изи, Робин де Кройф, Рафаэла Фолье, Элеонора Ферсино, Моника Ди Дженнаро, Анна Данези, Мартина Шамадан, Саманта Фабрис, Йоанна Волос, Кимберли Хилл, Валентина Тироцци, Мириам Силла и Гая Морето.
Клуб "Имоко Воллей" в третий раз стал чемпионом Италии. Дважды команда становилась призером Лиги чемпионов.
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