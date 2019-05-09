Боец Шлеменко считает, что Россия теряет Сибирь и Дальний Восток

Боец ММА Александр Шлеменко высказал свое мнение о жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке. 34-летний спортсмен родом из Омска. В этом же городе он проживает сейчас.



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По словам Шлеменко, в России тысячами исчезают населенные пункты. Боец сомневается в том, что Омск остается городом-миллионником из-за оттока людей. Также он отметил, что Россия теряет территории Сибири и Дальнего Востока.

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"Что касается нашей Сибири, Дальнего Востока, понимаете, это страшно. Мы нуждаемся. Нужно что-то делать. Мы теряем эти территории. Недавно отстояли озеро Байкал от Китая. Слава богу", - заявил Шлеменко в интервью на Youtube-канале "Спорт-Экспресс".

Шлеменко назвал причиной такой ситуации геноцид и отметил, что в стране исчезает лес.

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"Причины всего этого? Геноцид и экоцид. Кто его устраивает? Не буду говорить мнение, у меня нет доказательств. Но то, что он происходит, вы можете это видеть", - заявил Шлеменко.

Шлеменко в 2013 году стал чемпионом Bellator в среднем весе. В смешанных единоборствах он провел 70 боев, в которых одержал 58 побед. 4 мая боец одержал победу над бразильцем Вискарди Андради в рамках организации RCC.

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