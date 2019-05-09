Жена Кокорина назвала "адом" приговор футболисту

Дарья Валитова, жена футболиста "Зенита" Александра Кокорина, очень эмоционально восприняла приговор, который вынес Пресненский суд Москвы ее мужу. 8 мая нападающий был приговорен к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.



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Кокорин может подать апелляцию, а после вступления приговора в силу подать прошение об УДО. Футболисту осталось отбыть 7,5 месяцев срока. Он находится в СИЗО уже 7 месяцев, этот срок будет вычтен из общего в пропорции 1 к 1,5.

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Валитова назвала приговор судьи "адом" и заявила, что карьера для футболиста окончена.

"Даже не знаю, кому это может быть надо. Целых семь месяцев! Это что за ад-то такой? У него карьера закончена", - приводит слова Валитовой "Советский спорт".

По мнению Валитовой, "над такими талантливыми людьми нельзя измываться и губить их". Девушка заявила, что судебный процесс - это шоу и сериал.

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