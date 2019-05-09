УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

УЕФА представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован с сезона-2024/25. Документ был оглашен на встрече представителей союза с Ассоциацией европейских клубов (АЕК), сообщает AFP.



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Журналисты узнали некоторые подробности проекта новой Лиги чемпионов, среди которых несколько пунктов:

4 группы по 8 команд (сейчас 8 групп по четыре команды);

возможность создания нескольких дивизионов с повышением и понижением;

5 команд из каждой группы автоматически получат путевки в следующий турнир.

Таким образом, увеличится количество матчей, которые проводят команды. Сейчас на групповом этапе каждый клуб играет по 6 матчей (3 дома, 3 на выезде). При новой схеме их количество увеличится до 14. Для этого УЕФА придется значительно перекроить календарь проведения соревнований, но AFP сообщает, что матчей на выходных не будет.

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Кроме того, топ-клубы получат возможность не зависеть от результатов в национальных чемпионатах. Фактически такая структура турнира будет означать создание суперлиги, в которую сложно будет попасть "маленьким" командам. В то же время, УЕФА собирается оставить систему квалификации в турнир.

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Ранее подобный проект был оглашен представителями АЕК. Клубы предлагают вместо Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Европы-2 (этот турнир стартует через сезон) создать несколько дивизионов с возможностью перехода из одного в другой.

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По сообщению журналистов, глава УЕФА Александр Чеферин отметил, что представленный проект - это лишь совокупность мнений и для его реализации предстоит большая работа.