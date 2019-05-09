Алина Загитова рассказала свои истории о Дне Победы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, что для нее значит День Победы. По словам 16-летней фигуристки, для ее семьи это очень важное событие.



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Загитова рассказала две истории, связанные с войной и Днем Победы. Один из прадедов спортсменки воевал под Вязьмой, где был похоронен.

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"Бабушка с дедушкой обратились к людям, которые нашли его могилу. Они взяли землю и привезли на могилу, где похоронена моя прабабушка. Очень трогательно", - рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Второй прадед Загитовой воевал в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии. Он вернулся с войны, получил много орденов и медалей.

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Загитова отметила, что впервые побывала на Параде Победы в прошлом году. Фигуристке очень понравилась организация праздника.

"Пришло реальное осознание того, что такое 9 Мая. Больше всего запомнилось, насколько все отточено. Для меня как фигуристки это очень важно", - заявила Загитова.

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