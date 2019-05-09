Боец Джефф Монсон поздравил россиян с Днем Победы

Боец ММА Джефф Монсон побывал на Параде Победы в Москве и поздравил россиян с Днем Победы. Поздравление спортсмен оставил на своей странице в Instagrm.

Американец Монсон в мае 2018 года стал гражданином России. В сентябре прошлого года он был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.

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Монсон в своей карьере провел 87 боев, в которых одержал 60 побед. Первый поединок с его участием состоялся в 1997 году, последний - в октябре 2016 года.

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"С великим праздником! Никто не забыт и ничто не забыто! Живым ветеранам - низкий поклон за победу. Не забудем имен, тех кто ушёл борясь за наше с вами настоящее и будущее. Мирного всем нам неба над головой!" - написал Монсон.

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