Кадыров с сожалением воспринял приговор Кокорину и Мамаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров с сожалением воспринял приговор суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 18 месяцам лишения свободы, Мамаева - к 17 месяцам колонии общего режима.



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По словам Кадырова, футболисты совершили большую ошибку, что могло произойти в жизни любого человека. Кокорин и Мамаев могут подать апелляцию на это решение. После вступления приговора в силу футболисты имеют право просить об условно-досрочном освобождении. Отбывать Кокорину осталось 7,5 месяцев, Мамаеву - 6,5.

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Ранее Кадыров предлагал футболистам перейти в "Ахмат". После оглашения приговора он не отказался от своих слов, сообщает РБК. Глава Чечни отметил - он осознает, что получила моральный и психологический стресс.

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Вместе с тем, Кадыров не ставит под сомнение законность приговора, но выразил сожаление тому, что спортсменам придется еще какое-то время пробыть в колонии. По его мнению, это отдалит Кокорина и Мамаева от футбола.

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