Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России утром 9 мая возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе. Команда находится в Словакии, где 10 мая стартует чемпионат мира по хоккею-2019.
Игроки прибыли к мемориалу в 10.30 утра. Хоккеисты были одеты в костюмы с георгиевскими лентами. Они принесли с собой гвоздики и возложили цветы к мемориалу, где захоронены 6 845 воинов.
Капитан сборной России Илья Ковальчук отметили, что День Победы - главный праздник для нашей страны.
"Это самый важный праздник в нашей стране. Хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов, пожелать им здоровья", - заявил Ковальчук.
Поддержал Ковальчука и вице-капитан команды Александр Овечкин, сообщает Sport24.
"Мы отдаем честь людям, которые сражались за нас, за страну, столько людей погибло", - заявил Овечкин.
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