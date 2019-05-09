Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России утром 9 мая возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе. Команда находится в Словакии, где 10 мая стартует чемпионат мира по хоккею-2019.



Россия празднует День Победы

Игроки прибыли к мемориалу в 10.30 утра. Хоккеисты были одеты в костюмы с георгиевскими лентами. Они принесли с собой гвоздики и возложили цветы к мемориалу, где захоронены 6 845 воинов.

Капитан сборной России Илья Ковальчук отметили, что День Победы - главный праздник для нашей страны.

"Это самый важный праздник в нашей стране. Хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов, пожелать им здоровья", - заявил Ковальчук.

Поддержал Ковальчука и вице-капитан команды Александр Овечкин, сообщает Sport24.

"Мы отдаем честь людям, которые сражались за нас, за страну, столько людей погибло", - заявил Овечкин.