Михаил Барщевский: Кокорину и Мамаеву назначили нечувствительное наказание

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский в комментарии для Правды.Ру отметил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили нечувствительное наказание.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболистов, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого к заключению в колонии на 18 (или 17) месяцев. Фактически подсудимые уже отбыли 10,5 месяцев заключения и могут просить об УДО после вступления приговора в силу. По мнению Барщевского, футболисты не будут отбывать наказание в колонии.
Михаил Барщевский: Кокорин и Мамаев должны заплатить крупный штраф, а не сидеть в тюрьме
- Я думаю, что по факту они отбывать не будут нигде, потому что если мне память не изменяет, у них условно-досрочное по трети наказания. Они треть уже отбыли, - заявил Барщевский. - Поэтому парадоксально, но может получиться так, что они сейчас после апелляции выйдут на свободу. Условно-досрочное. Но они выйдут на свободу.
С моей точки зрения им назначили нечувствительное наказание. И вообще за подобного рода действия, с моей точки зрения, не должно быть ни следственного изолятора, непонятно, зачем их держали в следственном изоляторе, ни тюрьмы. Должно быть очень чувствительное финансовое наказание.
СИЗО - это хуже тюрьмы. В тюрьме ты хотя бы, по крайней мере, по приговору суда, а в СИЗО по воле следователя. И здесь я очень не люблю мажоров таких, как Кокорин и Мамаев. Я их не люблю. Никакой симпатии, никакой жалости к ним не испытываю. Абсолютно никакой. Я не футбольный фанат. И как футболисты они меня никакого преклонения, поклонения и любви не вызывают.
Просто я считаю, что тюремное наказание должно быть экстраординарной мерой, заключение под стражу до суда должно быть экстраординарной мерой. У нас это все девальвировано. Да, они совершили. С моей точки зрения, там с квалификацией проблемы есть. Потому что там были только побои и все. Но они попали, что называется, под волну. Но все равно, как бы там ни было, за подобного рода преступления, с моей точки зрения, повторяю еще раз, должна быть предусмотрена финансовая ответственность более чувствительная. А так ребята выйдут по УДО очень скоро и все - история забыта.
Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева
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