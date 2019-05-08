Михаил Барщевский: Кокорин и Мамаев должны заплатить крупный штраф, а не сидеть в тюрьме

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский в комментарии для "Правды.Ру" заявил, что считает обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву бесполезным для общества.



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Братья Кокорины 8 мая были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев заключения в колонии общего режима.

По мнению Михаила Барщевского, в таких случаях тюремные сроки необходимо заменять крупными штрафами.

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— Апелляция? Не могу сказать. Я не предсказываю судебные решения, — заявил Барщевский. — Я могу вам сказать о моем отношении к этому судебному решению, если вам это интересно. С моей точки зрения, наказание в таких случаях должно быть рублем, а не тюрьмой. Для этого надо, конечно, пересмотреть наш Уголовный кодекс, в котором по-прежнему лишение свободы является доминирующим наказанием. Я считаю, что лишение свободы… Я не беру убийц, насильников, педофилов, не беру такие преступления, государственную измену, то есть особо тяжкие преступления. Но по таким преступлениям, по которым получили обвинительный приговор Кокорин, Мамаев, основной мерой наказания должен быть штраф.

И штраф должен быть очень большим. В случае невыплаты штрафа срок заменяется на тюремное наказание. Потому что я не вижу никакой пользы ни для общества, ни для потерпевших оттого, что Кокорин и Мамаев за наш с вами счет будут сидеть в тюрьме. А если бы их приговорили к штрафу, как я уже вашим коллегам сказал, миллионов 15 хотя бы с каждого, то и потерпевшие получили бы деньги, и нам с вами было бы приятно. И все мажоры типа их понимали бы, что хочешь безобразничать, заплатишь.

В Уголовном кодексе можно установить, например, чтобы норма была универсальной, можно было бы установить, что мера наказания в таких случаях и подобного рода преступления до 10 годовых зарплат. Это будет существенно.

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