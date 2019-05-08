Главный тренер "Зенита" хотел бы подписать новый контракт с Кокориным

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что футболист Александр Кокорин сможет подписать новый контракт с клубом. Действующее соглашение между сторонами заканчивается в июне 2019 года.



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Кокорин 8 мая был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Футболист провел в СИЗО уже 7 месяцев, этот срок будет зачтен в пропорции 1 день за 1,5, то есть из тюремного срока игроку "Зенита" осталось отсидеть 7,5 месяцев.

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Адвокаты футболиста могут подать апелляцию в Мосгорсуд. До ее рассмотрения Кокорин останется в СИЗО.

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"Я надеюсь, что его все-таки выпустят, и что он все-таки подпишет контракт с нашим клубом - естественно, мне бы этого хотелось очень", - заявил Семак в интервью на телеканале "Россия 24".

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