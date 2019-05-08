Чиновник Пак удовлетворен приговором Кокорина и Мамаева

Адвокат Наталья Шатихина, которая представляет интересы чиновника Дениса Пака, сообщила, что считает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения. По ее словам, сроки для спортсменов не являются строгими.



Нападение Кокорина на Дениса Пака — полное видео / Новости от 09.10.2018 13:41

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения, Мамаева - к 1 году и 5 месяцам.

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО

"С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда... Наказание излишне строгим не является", - приводит "РИА Новости" слова Шатихиной.

Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ранее сообщалось, что 1 день нахождения в СИЗО будут зачтены как 1,5 дня в колонии. Таким образом, Кокорин и Мамаев уже отбыли 10,5 месяцев срока.