Чиновник Пак удовлетворен приговором Кокорина и Мамаева

Адвокат Наталья Шатихина, которая представляет интересы чиновника Дениса Пака, сообщила, что считает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения. По ее словам, сроки для спортсменов не являются строгими.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения, Мамаева - к 1 году и 5 месяцам.
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
"С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда... Наказание излишне строгим не является", - приводит "РИА Новости" слова Шатихиной.
Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ранее сообщалось, что 1 день нахождения в СИЗО будут зачтены как 1,5 дня в колонии. Таким образом, Кокорин и Мамаев уже отбыли 10,5 месяцев срока.
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