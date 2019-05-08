Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий могут подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО) после того, как их приговор вступит в силу. В течение десяти дней защита подсудимых может подать апелляцию. Пока она не будет рассмотрена, обвиняемые будут находиться в СИЗО.
8 мая братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии. Подсудимые были признаны виновными в нанесении вреда здоровью водителю Виталию Соловчуку, чиновнику Денису Паку и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.
Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева
Суд постановил, что 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии. Таким образом, Александру Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Павлу Мамаеву - 6,5 месяцев в колонии. Футболисты находятся под арестом с 10 октября 2018 года. В том случае, если прошение об УДО будет удовлетворено, они могут отбыть в колонии всего один день.
Суд не признал, что Кокорин и Мамаев действовали по предварительному сговору
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