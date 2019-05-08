Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы опубликовал полный текст приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. 8 мая во врем заседания суда подсудимые были приговорены к тюремному заключению.

Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев заключения в колонии общего режима, Кирилл Кокорин - 1 год и 6 месяцев. Павел Мамав осужден на 1 год 5 месяцев, Александр Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

Суд постановил, что срок, проведенный подсудимыми в СИЗО, будет включен в срок заключения. 1 день в СИЗО будет признан как 1,5 дня в колонии. Подсудимые находятся под арестом с 10 октября. Таким образом, братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев уже отбыли 10,5 месяцев заключения.

Суд не признал, что Кокорин и Мамаев действовали по предварительному сговору

Защита имеет право подать апелляцию в течение 10 дней. До ее рассмотрения обвиняемые будут находиться в СИЗО.

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