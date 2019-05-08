Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий приговорены к тюремному заключению. Суд согласился с требованием прокурора.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором участвовали Кокорин и Мамаев / Новости от 09.10.2018 13:45

Братья Кокорины приговорены к заключению на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Наказание они должны отбыть в колонии общего режима.

Отбывание наказания отсчитывается с 8 мая. Кроме того, подсудимым будут учтен срок пребывания в СИЗО - 1 день за 1,5 дня в колонии.

8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.