Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий приговорены к тюремному заключению. Суд согласился с требованием прокурора.
Братья Кокорины приговорены к заключению на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Наказание они должны отбыть в колонии общего режима.
Отбывание наказания отсчитывается с 8 мая. Кроме того, подсудимым будут учтен срок пребывания в СИЗО - 1 день за 1,5 дня в колонии.
8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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