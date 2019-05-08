Суд не признал, что Кокорин и Мамаев действовали по предварительному сговору

В Пресненском суде Москвы продолжается оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Суд не признал, что компания действовала по предварительному сговору.

По решению суда, Кокорин и Мамаев действовали спонтанно в драках в центре Москвы 8 октября. Таким образом, суд не поддержал обвинение по статье "хулиганство, совершенное по предварительному сговору" (ст. 2013, часть 2).

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Ранее суд признал компанию виновными "в умышленном причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" (ст. 115, часть 2). От действий футболистов и из друзей пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин.

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6 мая прокурор потребовала заключение на 1 год и 6 месяцев для Кокориных и на 1 год и 5 месяцев для Мамаева и Протасовицкого.