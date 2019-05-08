Кокорина и Мамаева впервые заковали в наручники в суде

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий впервые за весь судебный процесс заковали в наручники. Такое правило во время оглашения приговора, сообщает "РИА Новости".



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Судья Елена Абрамова более часа зачитывает приговор. Ранее футболисты находились в "аквариуме" без каких-либо ограничений.

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях

Ранее стало известно, что суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и нанесении побоев водителю Словчуку, чиновнику Паку и гендиректору НАМИ Гайсину.