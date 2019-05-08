ФИФА не разрешила "Челси" регистрировать новых игроков

ФИФА не удовлетворила апелляцию "Челси" на запрет регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Лондонский клуб не сможет до января 2020 года из-за нарушений, связанных регистрацией несовершеннолетних футболистов.
Лондонцы смогут оспорить это решение в CAS. Запрет не касается женской и футзальной команды клуба. Кроме того, "Челси" может продавать футболистов без ограничений.
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Напомним, владельцем "Челси" является российский бизнесмен Роман Абрамович. Ранее сообщалось, что он намерен продать клуб.
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