Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях

Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в нанесении легкого вреда здоровью потерпевшим из хулиганских побуждений. Сегодня судья зачитывает приговор футболистам, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
Подсудимые стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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Обвинение предъявлено по двум статьям - умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ст. 115, часть 2) и хулиганство, совершенное по предварительному сговору (ст. 2013, часть 2). 6 мая прокурор потребовала заключение на 1 год и 6 месяцев для Кокориных и на 1 год и 5 месяцев для Мамаева и Протасовицкого.
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