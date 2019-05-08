Хоккеист Радулов не сыграет на чемпионате мира-2019 из-за травмы

Хоккеист "Далласа" Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира-2019. Форвард не будет вызван в состав сборной России из-за травмы, сообщает пресс-служба ФХР.
Радулов выступал в плей-офф Кубка Стэнли с повреждением. ФХР пожелала удачи хоккеисту и скорейшего выздоровления.
Сборная России начнет выступления на чемпионате мира 10 мая. В первом матче команда сыграет со сборной Норвегии. Также россияне сыграют с Чехией, Швейцарией, Швецией, Латвией, Италией и Австрией. Из группы в плей-офф выйдут четыре команды.
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