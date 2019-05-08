УЕФА не будет рассматривать допуск крымских клубов на ближайшем исполкоме

УЕФА не собирается рассматривать вопрос о допуске крымских клубов к международным соревнованиям на ближайшем заседании исполкома, сообщает "РИА Новости". Собрание состоится 29 мая в Баку накануне финала Лиги Европы.
Ранее президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что УЕФА рассматривает вопрос допуска команд из Крыма при участии украинской стороны. В пресс-службе союза на запрос ответили отрицательно.
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Крымский футбольный союз был организован в 2014 году. Крымские команды приняли участие в Кубке России и первенстве ПФЛ сезона-2015/16, но затем клубы были исключены из-за протеста ФФУ. После этого организована Крымская премьер-лига, в которой играют восемь команд.
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