Фигуристка Медведева сообщила о своей болезни

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о том, что заболела во время тура в Канаде. Россиянка разместила фотографию в Instagram, которую подписала так: "Заболеть в середине тура".



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19-летняя спортсменка принимает участие в серии ледовых шоу Stars on Ice. Медведева примет участие в шоу в 12 городах в Канаде. Выступления она должна завершить 16 мая в Ванкувере.

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Медведева в 2018 году выиграла серебро Олимпийских игр. В обновленном рейтинге фигуристок она занимает третье место вслед за Алиной Загитовой и японкой Сатоко Мияхарой.

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