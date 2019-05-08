Фигуристка Медведева сообщила о своей болезни

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о том, что заболела во время тура в Канаде. Россиянка разместила фотографию в Instagram, которую подписала так: "Заболеть в середине тура".
19-летняя спортсменка принимает участие в серии ледовых шоу Stars on Ice. Медведева примет участие в шоу в 12 городах в Канаде. Выступления она должна завершить 16 мая в Ванкувере.
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Медведева в 2018 году выиграла серебро Олимпийских игр. В обновленном рейтинге фигуристок она занимает третье место вслед за Алиной Загитовой и японкой Сатоко Мияхарой.
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