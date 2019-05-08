Фигуристка Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

Фигуристка Александра Трусова вошла в список номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе. В прошедшем сезоне спортсменка стала лучшей на молодежном чемпионате мира и заняла второе место в финале юниорского Гран-при.



Юная фигуристка Трусова установила мировой рекорд / Новости от 08.09.2018 00:34

Также на награду претендуют горнолыжница из Австрии Магдалена Эггер, сноубордистка из Германии Анника Софи Морган, шорт-трекистка из Словакии Петра Руснакова и шорт-трекист из Венгрии Аттила Талабош.

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Обладателя премии назовут 18 или 19 мая на семинаре ЕОК в Вене. Победитель получит 15 тысяч евро.

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