Логинов женится на украинской биатлонистке

Украинская биатлонистка Мария Кручова завершила карьеру в 24 года. По словам тренера сборной Украины Евгения Колупаева, спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни.



Биатлонист Логинов о критике Фуркада: Хочу поговорить с ним лично / Новости от 11.01.2019 21:03

Кручова в скором времени выйдет замуж за российского биатлониста Александра Логинова. Наивысшее достижение девушки в карьере - победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира. На этапах Кубка мира лучший результат Кручова показала в этом сезоне в Солт-Лейк Сити - 73-е место.

Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею-2019

Российская легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет. Она выдавала себя за украинку

Хабиб Нурмагомедов внезапно отменил турне по Великобритании