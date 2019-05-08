Логинов женится на украинской биатлонистке

Украинская биатлонистка Мария Кручова завершила карьеру в 24 года. По словам тренера сборной Украины Евгения Колупаева, спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни.
Кручова в скором времени выйдет замуж за российского биатлониста Александра Логинова. Наивысшее достижение девушки в карьере - победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира. На этапах Кубка мира лучший результат Кручова показала в этом сезоне в Солт-Лейк Сити - 73-е место.
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