Самый дешевый билет на июньские матчи сборной России стоит 500 рублей

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на июньские матчи сборной России. Команда 8 июня сыграет против Сан-Марино, 11 июня - с Кипром. Стоимость билетов на эти игры составляет от 500 до 5000 рублей.
Поединок Россия - Сан-Марино состоится на стадионе "Мордовия Арена", который вмещает 44 442 зрителя. Матч Россия - Кипр пройдет на арене в Нижнем Новгороде, вместительность которого составляет 43 319 человек.
Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею-2019
Сборная России выступает в группе I отборочного турнира Евро-2020. В первых матчах команда уступила Бельгии (1:3) и разгромила Казахстан (4:0). Из группы выйдут две лучшие команды.
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